Трамп: мир сделал большой шаг от ядерной катастрофы

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре написал в своем твиттере, что мир сделал «большой шаг» от потенциальной ядерной катастрофы.

«Больше никаких запусков ракет, ядерных тестов или разработок!», — написал Трамп.

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Также он поблагодарил Ким Чен Ына за «исторический» день.

Ранее Трамп подтвердил уничтожение ракетного полигона в КНДР. Такой вывод он сделал после беседы с северокорейским лидером. Также он заверил, что в КНДР в скором времени уничтожат ракеты, которые проходили испытание на закрытом полигоне.

Позднее Трамп заявил, что Ким Чен Ын «забавный и очень умный парень».