В Госдуме отреагировали на встречу Трампа и Ким Чен Ына

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал состоявшуюся встречу американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, передает РИА «Новости».

По словам Швыткина, российская сторона приветствует проведение встречи, состоявшей при неблагоприятных исходных позициях.

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«Одновременно я считаю, что сегодня один раунд переговоров, один саммит не приведет к каким-либо серьезным результатам», — заявил Швыткин.

Он добавил, что пребывающий на территории Южной Кореи многотысячный контингент США не способствует стабильности в регионе.

Ранее Ким Чен Ын не стал отвечать на вопросы журналистов о ядерном разоружении страны.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи двух лидеров.