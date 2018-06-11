ВВС НАТО восемь раз перехватили российские самолеты над Прибалтикой

Истребители Североатлантического Альянса (НАТО) с 4 по 10 июня восемь раз сопровождали военные самолеты России в небе над Балтийским морем, говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства обороны Литвы.

Сообщается, что 4 июня были перехвачены самолеты Ил-20 и Су-24МР. Ил-20 направлялся в Калининградскую область и поддерживал связь с региональным центром управления воздушным движением, а Су-24МР не выходил на связь. 5 июня ВВС НАТО поднимались в воздух четыре раза, они перехватили два Ан-12, два Су-24, два Су-27 и один Ан-26. Отмечается, что 9 июня самолет альянса три раза взлетал для перехвата Ил-20, Ан-26 и Су-24.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что за последнюю неделю мая 19 летательных аппаратов провели разведку у границ государства.