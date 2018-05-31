Постпред России при ООН рассказал об «обвальной деградации обстановки» в секторе Газа

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что урегулирование конфликта между Палестиной и Израилем находится в тупике и в данный момент происходит «обвальная деградация обстановки», передает РИА «Новости».

«Мы неоднократно говорили, что нарастание дестабилизирующих тенденций на оккупированных палестинских территориях напрямую связано с застоем в политическом процессе. Ближневосточное урегулирование неоправданно долго находится в тупике», — сказал Небензя во время заседания Спвбеза.

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Он отметил, что в данный момент Совбез занимается устранением «нежелательных последствий» сложившейся ситуации, а не добивается решения фундаментальных проблем. По его мнению, такой подход является «непродуктивным» и не помогает предотвратить «обвальную деградацию обстановки». Небензя добавил, что в дальнейшей эскалации конфликта не заинтересована ни одна из сторон. В связи с этим он предложил использовать способы политического урегулирования, которые заложены в резолюциях Совбеза.

Заседание Совета Безопасности было собрано по инициативе США из-за эскалации конфликта в Газе.

Ранее палестинское военизированное движение ХАМАС заявило о достижении перемирия с Израилем.