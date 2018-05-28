Россия получила новые возможности для ядерного сдерживания

Российские Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) получили новые возможности ядерного сдерживания. Об этом заявил командующий РВСН Сергей Каракаев в интервью газете Минобороны «Красная звезда».

Каракаев отметил, что плановое поступление пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» с межконтинентальными баллистическими ракетами позволило добиться устойчивых темпов перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базирования.

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«Выполнение запланированных мероприятий на 2017 год по перевооружению соединений и воинских частей РВСН позволило повысить до 66% долю современных образцов ракетного вооружения и придать группировке РВСН новые возможности по решению задач ядерного сдерживания», — сказал командующий РВСН.

По словам Каракаева, одновременно с поставками основных видов вооружения в подразделениях РВСН продолжает увеличиваться число агрегатов, обеспечивающих их эксплуатацию, охрану и боевое применение.

Ранее сообщалось, что в Минобороны начали проверки в шести соединениях РВСН.