Анкара может купить российские Су-57 вместо американских F-35

Запланированная на июнь поставка в Турцию партии американских истребителей F-35 может не состояться, сообщает турецкая газета Yeni Şafak.

Минобороны США может отказаться от контракта из-за сделки Турции с Россией по ЗРК С-400.

В этом случае, вместо F-35 Анкара может приобрести российские «Су». Ранее в качестве варианта рассматривался Су-35, теперь — Су-57 (истребитель пятого поколения).

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Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна подготовит ответные меры, если власти США откажутся поставлять истребители F-35.

По словам Чавушоглу, возможная приостановка поставок американских F-35, которую в данный момент обсуждают в палате представителей США, не соответствует правилам взаимоотношений, которые приняты в НАТО.