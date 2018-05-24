Коалиция США нанесла удар по позициям «Хезболлы» в Сирии

Коалиция во главе с США нанесла удары по позициям ливанской шиитской организации и политической партии «Хезболла», передает Reuters со ссылкой на пресс-службу организации.

Сообщается, что коалиция атаковала две позиции сирийской армии в районе нефтестанции Т-2 на границе с Ираком (около 100 км).

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Также отмечается, что представитель коалиционных войск был недоступен для телефонного комментария.

Ранее США объявили о введении санкций против лидеров «Хезболлы». Санкции коснулись, в частности, заместителя главы «Хезболлы» Наим Кассем и еще трех высокопоставленных функционеров движения, которые входят в его Верховный совет. Также под их действие попали некоторые частные лица и связанные организации.