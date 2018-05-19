Трамп и генсек ООН обсудили Иран

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш обсудили «вопросы, представляющие взаимный интерес». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности, Северную Корею, Сирию, Иран и реформу ООН», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, в ходе встречи Трамп выразил свою поддержку усилиям Гутерреша по улучшению эффективности работы ООН.

При этом они также условились «работать вместе в предстоящие месяцы для разрешение вышеперечисленных и других общих угроз и вызовов».

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что он «глубоко разочарован» решением США о выходе из иранского ядерного соглашения.