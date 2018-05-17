Путин и Асад согласовали совместные действия по борьбе с терроризмом в САР

Президент России Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад на встрече в Сочи согласовали совместные действия по борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Мы согласовали наши совместные действия с Президентом Сирии по борьбе с терроризмом и с террористическими образованиями в Сирийской Арабской Республике, отметили большие результаты, которых добилась сирийская армия на этом пути, и пришли к выводу, что на сегодняшний день сложилась благоприятная ситуация для активизации политического процесса», — заявил Путин.

Как отмечается, российский президент также поздравил Асада с успехами сирийской армии в борьбе с террористами.

Ранее сообщалось, что Путин и Асад провели встречу в Сочи.