Путин и Асад согласовали совместные действия по борьбе с терроризмом в САР
Президент России Владимир Путин и сирийский лидер Башар Асад на встрече в Сочи согласовали совместные действия по борьбе с терроризмом в Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Мы согласовали наши совместные действия с Президентом Сирии по борьбе с терроризмом и с террористическими образованиями в Сирийской Арабской Республике, отметили большие результаты, которых добилась сирийская армия на этом пути, и пришли к выводу, что на сегодняшний день сложилась благоприятная ситуация для активизации политического процесса», — заявил Путин.
Как отмечается, российский президент также поздравил Асада с успехами сирийской армии в борьбе с террористами.
Ранее сообщалось, что Путин и Асад провели встречу в Сочи.