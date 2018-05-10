СМИ: боевики покинули пригород Дамаска

Последняя группа террористов и членов их семей выехала из южного пригорода Дамаска на север Сирии, передает сирийское национальное агентство SANA.

«Поселения Ялда, Бабиля и Бейт-Сахм полностью освобождены от террористов после последнего вывода непримеренных боевиков и членов их семей на север Сирии», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что боевики обстреляли жилой квартал сирийского города Алеппо.

2 мая сирийские власти договорились с предводителями боевиков, что они без боя покинут поселения на севере провинции Хомс и юге Хамы.

Как отмечалось, боевики согласились передать карты минных полей и сообщить местонахождение складов с боеприпасами и взрывчатыми веществами.