Израиль атаковал Газу в ответ на запуск воздушных змеев

Армия Израиля нанесла удар по позициям палестинцев в секторе Газа, откуда они запускали горящих воздушных змеев, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

«Минувшей ночью наши силы, используя авиацию, атаковали позицию… в северной части сектора Газа, возле [пограничного] забора безопасности, откуда террористы запускали горящие объекты в попытке спровоцировать пожары в Израиле», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Отмечается, что горящими объектами были воздушные змеи.

В данный момент вдоль границ анклава проходят крупные палестинские акции протеста под названием «Великий марш возвращения».

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в секторе Газа погибли шестеро палестинцев.