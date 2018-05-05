Аваков обвинил Россию в применении «нового лазерного оружия»

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Россия якобы применяет «новое лазерное оружие» на востоке Украины. Об этом сообщает портал «Сегодня».

Аваков поучаствовал в награждении пограничников в честь 100-летия госпогранслужбы Украины. По его словам, один из награжденных военнослужащих был поражен «лазерным оружием россиян» в Донбассе.

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«И это не первый, не второй и не третий случай поражения и в ГПСУ, и в НГУ. Мы принимаем сейчас контрмеры, но констатируем, что российский агрессор применяет против нас новое оружие», — сказал министр.

При этом Аваков подчеркнул, что силовики пока не понимают, что применяется конкретно. Он добавил, что противодействовать «лазерному оружие» на Украине будут с помощью фильтров, специальных приборов и очков.

Глава украинского МВД заключил, что хочет обсудить ситуацию и на международном уровне.