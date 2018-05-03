В США рассказали об испытаниях «гравитационной» ядерной бомбы

ВВС США провели успешные испытания «гравитационной» ядерной бомбы В61-12, сообщает портал Military.com со ссылкой на заявление заместителя начальника штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений генерал-лейтенанта Джека Вайнштейна.

«Мы уже провели 26 инженерных, конструкторских и управляемых летных испытаний...Программа продвигается хорошо», — сказал Вайнштейн.

Реклама

Отмечается, что новая бомба будет в три раза точнее предшествующих.

Ранее сообщалось, что делегации России и США провели двустороннюю встречу в ходе второй подготовительной конференции к Договору о нераспространении ядерного оружия 2020 (ДНЯО).