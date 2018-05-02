CNN: российский Су-27 «непрофессионально» сблизился с самолетом США в Балтийском море

Российский истребитель Су-27 выполнил сближение с противолодочным самолетом Boeing P-8 Poseidon ВМС США в воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника.

По данным телеканала, во время сближения расстояние между самолетами составляло 20 футов (около шести метров). На близком расстоянии воздушные суда находились порядка девяти минут.

Реклама

Источник оценил данное сближение как «непрофессиональное», однако отметил, что оно было безопасным. Также он подчеркнул, что пересечения маршрутов военной техники разных стран на нейтральных территориях являются рутинными событиями.

Ранее СМИ сообщали, что морпехи США хотят использовать российские вертолеты на учениях.