Шойгу предупредил о перемещении боевиков ИГ в Центральную и Юго-Восточную Азию

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что после разгрома боевики «Исламского государства» перемещаются из Сирии и Ирака в Центральную и Юго-Восточную Азию, передает РИА «Новости».

«После разгрома так называемого «Исламского государства» боевики из Сирии и Ирака перебираются в другие регионы, в том числе в Центральную и Юго-Восточную Азию. Там создаются новые террористические ячейки», — сказал Шойгу на встрече министров обороны стран ШОС.

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Он отметил, что боевики часто используют современные средства поражения, в том числе БПЛА.

«Так, беспилотники, применяемые боевиками в Сирии, способны действовать на расстояния более 100 километров. Их создание невозможно без технического содействия развитых стран. Применение таких средств поражения в густонаселенных районах может иметь катастрофические последствия», — добавил Шойгу.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о будущем Сирии после войны.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.