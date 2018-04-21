Эксперты ОЗХО посетили место предполагаемой химатаки в Сирии

Миссия Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) посетила одно из мест предполагаемой химической атаки в САР. Об этом сообщается на сайте организации.

«Группа в составе миссии по выяснению фактов ОЗХО посетила одно из мест в Думе (Сирийская Арабская Республика), чтобы собрать образцы для проведения анализа в связи с предполагаемым использованием химического оружия 7 апреля 2018 года», — говорится в сообщении.

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В организации также добавили, что эксперты могут посетить сирийскую Думу повторно.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отправку миссии ОЗХО в сирийскую Думу.