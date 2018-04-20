Разведку у границ России за неделю провели 18 самолетов

Разведку у границ России за неделю провели 18 иностранных самолетов, передает РИА «Новости» со ссылкой на ВС России.

Также отмечается, что российским истребителям дежурных сил ПВО пять раз пришлось подниматься в воздух для их перехвата и сопровождения.

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«Нарушений воздушного пространства России не допущено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за неделю 24 иностранных летательных аппарата вели разведку у границ России.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о наращивании военного потенциала НАТО у российских границ. Президент также подчеркнул, что граница страны должна оставаться хорошо защищенной и максимально прозрачной.