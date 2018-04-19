Япония выразила России протест из-за военных учений на Курилах

Япония заявила протест российской стороне из-за проведения на Курилах военных учений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального секретаря японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

«По дипломатическим каналам мы заявили (российской стороне) протест, поскольку наращивание военной силы на четырех северных островах не отвечает позиции нашей страны», — заявил источник.

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Он добавил, что для урегулирования отношений нужно решить территориальный вопрос.

«Мы намерены вести настоятельные переговоры на основе решения вопроса о возвращении четырех северных островов и заключения мирного договора (с Россией)», — сказал Суга.

В феврале Япония уже заявляла России протест из-за начала учений по противодействию незаконным вооруженным формированиям на южных Курилах, которые в Японии называют «северными территориями».