Россия готова оказать содействие в обеспечении безопасности экспертов ОЗХО

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко заявил, что центр готов оказать содействие в обеспечении безопасности экспертов ОЗХО в Восточной Гуте. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии выражает готовность оказать содействие в обеспечении безопасной и беспрепятственной работы в Восточной Гуте экспертов Организации по запрещению химического оружия, предоставить им специальный транспорт и охрану силами российской военной полиции», — сказал Евтушенко.

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По его словам, российский Центр по примирению обладает достаточным опытом конструктивного и эффективного взаимодействия в интересах мирного урегулирования и стабилизации обстановки с различными международными организациями, действующими в Сирии.

Ранее стала известна дата отправки миссии ОЗХО в сирийскую Думу.