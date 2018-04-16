Россия обвинила Британию и США в инсценировке химатаки в Сирии

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Москва обвинила британские спецслужбы в инсценировке атаки в сирийской Думе при возможном участии США, передает РИА «Новости».

«У нас есть не просто «высокая степень уверенности», как это заявляют под копирку наши западные партнеры, а имеются неопровержимые доказательства того, что никакого инцидента 7 апреля в Думе не было и что все это — спланированная провокация спецслужб Великобритании, возможно, при участии своих старших союзников из Вашингтона», — сказал Шульгин.

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По его словам, целью провокации было ввести в заблуждение мировое сообщество и оправдать агрессию против Сирии.

Ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства того, что химическая атака в сирийской Думе была постановкой, спланированной с участием иностранных спецслужб.