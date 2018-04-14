Совбез ООН не принял резолюцию России по Сирии

Российская резолюция, в которой содержался призыв прекратить агрессию в Сирии, не была принята Совбезом ООН, передает РИА «Новости».

Как отмечается, документ, помимо России, поддержали Китай и Боливия. Восемь стран-членов Совбеза высказались против резолюции, а еще четыре делегации воздержались от голосования.

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Ранее постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр заявил, что нанесшие удары по сирийской территории Франция, США и Великобритания «в ближайшее время» внесут в Совбез ООН резолюцию по поводу кризиса на территории Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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