Военный источник сирийского агентства SANA заявил, что военные Сирии обнаружили в Восточной Гуте лабораторию, где боевики производили химическое оружие.

Источник сообщил, что военные обнаружили специальные контейнеры, в которых хранятся отравляющие вещества с хлором. Также были обнаружены защитные костюмы и маски, которые носят на токсичных производствах.

Ранее Минобороны России заявило, что провокация в Сирии была осуществлена под давлением Лондона. В Британии заявление Минобороны о причастности Лондона к химатакам назвали «бесстыдной ложью». В Госдепе США также посчитали, что Великобритания непричастна к химатакам в Сирии.