При крушении самолета в Алжире погибли более 100 человек

При крушении военного самолета в Алжире погибли более 100 человек, передает Sky News Arabia.

По данным Al Arabiya, на борту могли находиться около 200 человек. Предположительно, все они военные.

Ранее сообщалось, что крушение произошло между городами Буфарик и Блида. Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев передает, что самолет упал в аэропорту Буфарика.

Sky News Arabia также публикует запись с места крушения. Виднеется густой черный дым и огонь, вокруг обломков собрались десятки человек.