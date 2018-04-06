Украинские самолеты будут патрулировать границу с Крымом в Пасху

Государственная пограничная служба Украины заявила, что на период Пасхи и поминальных дней задействует самолеты для патрулирования границы с Крымом, передает РИА «Новости».

«Для мониторинга ситуации сухопутного участка границы, в территориальном море и на административной границе в временно оккупированной территорией с АР Крым будут патрулировать самолеты «Даймонд». Морские силы и авиация применяться ежедневно в течение всех праздников», — говорится в сообщении.

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Ранее украинские националисты заявили о намерении бороться со словом «кулич» накануне Пасхи.

По мнению главы движения Евгения Карася, употребление слова «кулич» при наличии украинского наименования «паска» является «шизофренией».