Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Армия

Школа повреждена в Обнинске в результате атаки беспилотника

Губернатор Шапша: в Обнинске при атаке БПЛА повреждено здание школы
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Беспилотник повредил здание школы в Обнинске Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Обломок уничтоженного над территорией города Обнинска БПЛА повредил окно одного из муниципальных образовательных учреждений», — написал глава региона.

Шапша добавил, что на месте работает оперативная группа. Муниципалитетом будет организована работа по восстановлению остекления.

Как уточнил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на городские власти, обломок сбитого беспилотника повредил окно в школе №17. В результате атаки никто не пострадал.

Вечером 22 февраля в Брянской области ВСУ атаковали FPV-дронами село Понуровка. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что под удар попал фельдшерско-акушерский пункт. Никто не пострадал, повреждена крыша здания.

Кроме того, в воскресенье в Херсонской области гражданский автомобиль и машина скорой помощи наехали на мины. В результате подрыва травмы, несовместимые с жизнью, получила пожилая женщина. Водитель получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Ранее украинский БПЛА повредил ТЦ в Белгороде.
 
Теперь вы знаете
Куда исчезло золото Колчака: история крупнейшего ограбления в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!