Школа повреждена в Обнинске в результате атаки беспилотника

Губернатор Шапша: в Обнинске при атаке БПЛА повреждено здание школы

Беспилотник повредил здание школы в Обнинске Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Обломок уничтоженного над территорией города Обнинска БПЛА повредил окно одного из муниципальных образовательных учреждений», — написал глава региона.

Шапша добавил, что на месте работает оперативная группа. Муниципалитетом будет организована работа по восстановлению остекления.

Как уточнил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на городские власти, обломок сбитого беспилотника повредил окно в школе №17. В результате атаки никто не пострадал.

Вечером 22 февраля в Брянской области ВСУ атаковали FPV-дронами село Понуровка. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что под удар попал фельдшерско-акушерский пункт. Никто не пострадал, повреждена крыша здания.

Кроме того, в воскресенье в Херсонской области гражданский автомобиль и машина скорой помощи наехали на мины. В результате подрыва травмы, несовместимые с жизнью, получила пожилая женщина. Водитель получил осколочные ранения и был госпитализирован.

Ранее украинский БПЛА повредил ТЦ в Белгороде.