Президент Франции заявил о поддержке курдского ополчения в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с делегацией «Сирийских демократических сил» (SDF) и заявил о поддержке со стороны Парижа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Он (президент Франции) заверил «Сирийские демократические силы» в поддержке со стороны Франции, в частности для стабилизации зоны безопасности на северо-востоке Сирии», — заявили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщили, что власти Франции решили направить войска для помощи курдскому ополчению в сирийском Манбидже.