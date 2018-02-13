Глава разведки США заявил, что Россия и КНР хотят милитаризовать космос

Глава национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что Россия и Китай хотят милитаризации космоса, несмотря на формальные призывы не размещать оружие, передает РИА «Новости».

«Россия и Китай продолжают публично и дипломатически продвигать международные соглашения о неразмещении оружия в космосе и об «отсутствии первого размещения» оружия в космосе. Однако многие виды оружия не будут рассматриваться в рамках таких предложений, что позволит им (России и Китаю) продолжать свои усилия по созданию потенциала для ведения космической войны при публичном сохранении того, что космос должен быть мирной областью», — говорится в докладе Коутса.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ПРО США окружают Россию и нацеливаются на Китай.