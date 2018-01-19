«Известия»: сирийская армия готовит котел для террористов в Идлибе

Сирийская армия готовится к большому наступлению на город Идлиб с целью окружить и ликвидировать силы «Джебхат ан-Нусры». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в вооруженных силах Сирии.

В Идлиб в последние месяцы свозили экстремистов из отвоеванных у них городов страны. В Минобороны России отметили, что в случае успеха наступательной операции уничтожение «Нусры» будет предопределено.

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«Речь идет о стыке провинций Хама, Алеппо и Идлиб. Стартовавшее в начале года наступление было стремительным и успешным, теперь мы готовимся сомкнуть тиски и зажать в котле крупную группировку боевиков» – пояснил один из источников.

По словам другого, в окружении окажутся террористы как «Нусры», так и ИГ.

Сообщается, что для уничтожения террористов будет использоваться тактика котла, освоенная сирийскими генералами под руководством российских военных.

Ранее глава Генштаба ВС России назвал главной задачей на 2018 год в Сирии завершение уничтожения боевиков «Джебхат ан-Нусры» и их соратников.

«Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» – террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе, в России.