СМИ: Япония рассматривает четыре варианта начала войны на Корейском полуострове
Японское правительство рассматривает вероятность начала полномасштабной войны на Корейском полуострове, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Киодо».
По информации издания, среди вариантов, рассматриваемых советом национальной безопасности при участии премьер-министра Японии Синдзо Абэ, вторжение сил Южной Кореи в КНДР, ракетный удар Северной Кореи по Японии, столкновение сил КНДР и Южной Кореи, а также упреждающий удар США по КНДР.
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Также отмечается, что в случае начала военных действий Япония сможет задействовать механизм коллективной безопасности и получить поддержку США.
Ранее стало известно, что КНДР решила продолжить наращивать ядерный потенциал.