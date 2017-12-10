В Минобороны назвали уничтожение сирийцев итогом борьбы коалиции с ИГ

Министерство обороны России прокомментировало заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что Москва «присвоила победу над «Исламским государством» (ИГ), передает РИА «Новости».

«По меньшей мере странно слышать от главы внешнеполитического ведомства Франции о каком-то присвоении Россией победы над ИГИЛ. В том, что ИГИЛ сегодня разгромлен в Сирии — заслуга, прежде всего, сирийского руководства и правительственных войск», — заявили в Минобороны.

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В ведомстве добавили, что при поддержке ВКС России сирийская армия освободила от ИГ сотни населенных пунктов.

«За три года своего существования «коалиция» только недавно добилась первого «результата» в борьбе с ИГИЛ в Сирии — уничтожив массированными бомбардировками Ракку вместе с мирными жителями», — говорится в сообщении.

Ранее Ле Дриан назвал «удивительным то, что Россия присваивает победу над ИГ».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.