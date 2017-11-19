Танк Израиля открыл огонь в направлении сирийских войск

Танк вооруженных сил Израиля открыл предупредительный огонь в направлении правительственных войск Сирии, передает РИА «Новости».

«Сирийские вооруженные силы нарушили соглашение о прекращении огня от 1974 года, проводя строительные работы… в северной части демилитаризованной зоны между Сирией и Израилем. Соглашение запрещает ввод туда тяжелой строительной техники или военных машин», — заявили в Минобороны Израиля.

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Данных о потерях со стороны Сирии нет.

Ранее сообщалось, что в Израиле признали тайные контакты с Саудовской Аравией из-за третьей страны.