«52 на 85»: ДНР призвала Киев обменяться пленными

Донецк предложил Киеву провести обмен пленными по формуле «52 на 85», заявила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова.

Реклама

«На данный момент украинская сторона нам подтвердила 85 человек, и мы украинской стороне подтвердили 52 человека», — сказала Морозова.

Последний раз стороны проводили обмен в конце декабря 2017 года. Тогда самопровозглашенные республики Донбасса передали Украине 73 человек, взамен Киев отпустил 237. Процедура обмена пленными прошла на территории между подконтрольным Украине контрольно-пропускным пунктом Майорск и донецкой Горловкой, передача продолжалась почти сутки. Стороны условились продолжить обмен, но пока этого не произошло.

Организации нового обмена пленным между Донецкой и Луганской народными республиками и Киевом мешает украинская сторона, уверены в Луганске. С таким заявлением в конце октября 2019 года выступил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, власти Украины не желают идти на диалог по этому вопросу.

«Со своей стороны мы выполняем все обязательства и всегда готовы к диалогу. Вот только аналогичного желания со стороны наших оппонентов мы не замечаем», — отметил Пасечник.

Рабочая группа по обмену пленных ЛНР продолжает делать все возможное для возвращения людей на родину, подчеркивал глава самопровозглашенной республики.

При этом в ОБСЕ не согласны с оценкой Пасечника, организация анонсировала «большой обмен пленными» в Донбассе. Как утверждаетее спецпредставитель Мартин Сайдик, в настоящее время по этому вопросу ведется серьезная подготовка.

Условием для обеспечения обмена, по его мнению, является сохранение устойчивого перемирия на юго-востоке Украины. Сайдик также подчеркнул, что начало разведения сил украинских силовиков и ополченцев в поселке Золотое под Луганском — «большой шаг вперед».

К слову, в ДНР не раз отмечали, что для Донбасса главным условием обмена является помилование пленных, которые подлежат передаче. По словам Морозовой, Киев в течении двух лет не может прийти к решению «как это сделать».

«Мы ждем от украинской стороны гарантии, что алгоритм правовой очистки будет доведен до конца и люди, даже если получат обвинительные приговоры, будут помилованы», — говорила омбудсмен ДНР.

Киев еще в начале октября анонсировал масштабный обмен пленными. МИД Украины уверял, что передача должна быть согласована в середине месяца, но в итоге этого не произошло. Как считает председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук, Киеву недостает политической воли для организации обмена.

«Если будет проявлена жесткая воля со стороны действующей власти Украины, то обмен, как я неоднократно говорил, можно провести за 5-7 дней. Большой обмен, когда будут освобождены сотни людей с обеих сторон», — уверен Медведчук.

Необходимо выполнить все те формальности, которые требует каждая из сторон, считает политик, для этого также нужна политическая воля. Медведчук подчеркнул, что пока переговорный процесс продолжается.

Стоит отметить, что в сентябре произошел обмен пленными между Украиной и Россией, передача людей прошла по формуле «35 на 35». По его итогам обе стороны заявили о подготовке к новому обмену, а также не исключили формулы «всех на всех».

Обмен между Москвой и Киевом считают одним из главных прорывов, достигнутых благодаря общению президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Лидеры три раза провели телефонные переговоры с момента вступления Зеленского в должность президента в мае. Основными темами были обстановка в Донбассе и перспективы обмена заключенными.

Зеленский говорил, что готов и дальше обсуждать с Путиным данные вопросы. Он также подчеркивал, что у Киева существует три списка на обмен заключенных.

«Первый мы должны обсуждать только с Россией. Второй — это люди, которые находятся на территории Донбасса. И третий список — самый сложный. Это люди, подтверждения нахождение которых мы не имеем со стороны Донбасса», — отмечал Зеленский.

При этом президент Украины уверял, что по первым двум спискам Киев готов осуществить обмен «хоть завтра».