В МВД Ирана рассказали о состоянии верховного лидера Хаменеи

Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи здоров, ситуация в стране находится под его контролем. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью изданию Al Araby Al Jadeed.

«Лидер революции находится в добром здравии и в полной мере управляет ситуацией», — сказал он.

По его словам «обстановка в Иране стабильная» и «никаких расколов в государственных институтах или армии нет».

Несколькими днями ранее глава Пентагона Пит Хегсет утверждал, что Моджтаба Хаменеи был обезображен в результате американских и израильских ударов. По его словам, руководитель Исламской Республики «напуган» и «находится в бегах». Хегсет сделал такой вывод на основании того, что первое обращение Хаменеи к нации было зачитано диктором по телевидению, а с верховным лидером не было ни видео, ни аудиозаписи.

Кроме того, 12 марта газета The Sun написала, что Моджтаба Хаменеи получил тяжелые ранения в результате авиаудара.

9 марта Моджтабу Хаменеи утвердили на должность верховного лидера страны. Политик является сыном бывшего верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи, которого не стало в результате атаки США и Израиля 28 февраля.

Ранее эксперт заявил, что назначение сына Хаменеи станет для США «щелчком по носу».