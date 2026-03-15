Российские военные сбили сложную американскую цель в зоне СВО

Зенитчик Климов: ЗРК «Тор-М1» уничтожил американский боеприпас Switchblade
U.S. Marine Corps/Lance Cpl. Tyler Forti./Wikimedia Commons

Группа прикрытия зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» во время боевого дежурства уничтожила барражирующий боеприпас американского производства Switchblade. Об этом РИА Новости рассказал стрелок-зенитчик группировки войск «Центр» Антон Климов.

По его словам, расчет ЗРК «Тор-М1» 838-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии после выполнения стрельбы на позиции переместился во временное укрытие. Примерно через пять минут экипаж услышал в небе характерный звук и понял, что их обнаружил противник.

Климов сообщил, что военные сразу заняли свои места и заметили летящий Switchblade. По его словам, аппарат находился на высоте примерно 150–200 м, после чего по нему начали работать. Когда боеприпас пошел на второй круг, его удалось сбить.

Военный отметил, что в результате машина и личный состав не пострадали.

Он также пояснил, что цель была точно определена как барражирующий боеприпас американского производства. По словам бойца, в подразделении внимательно изучают вооружение противника.

Климов добавил, что подобные цели считаются сложными, поскольку такие аппараты двигаются очень быстро.

Ранее в Харьковской области российские войска обнаружили подземную сеть тоннелей ВСУ под Графским.

 
