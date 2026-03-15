Россиянам хотят дать право самим решать, когда включать и отключать отопление

Жителям многоквартирных домов надо дать возможность самостоятельно регулировать температуру в своих квартирах и платить только за фактически потребленное тепло. Об этом РИА Новости заявил первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Действующая система централизованного отопления ориентирована на усредненные показатели и единый график включения и отключения батарей. Из-за этого в межсезонье граждане либо мерзнут в ожидании старта отопительного сезона, либо вынуждены держать окна открытыми во время потепления, констатировал депутат.

«Нашей целью является внедрение в каждом жилом помещении автономной системы, позволяющей управлять нагревом батарей и учитывающей фактическое потребление тепла через индивидуальный счетчик», — заявил Кошелев.

По его словам, установка поквартирного контроля температуры вместе с приборами учета тепла даст людям право влиять на микроклимат в жилых помещениях и экономить на коммунальных платежах.

Депутат назвал такой подход наиболее справедливым, поскольку он предполагает оплату только за реально израсходованный объем энергии. По мнению Кошелева, возможность самостоятельного регулирования сроков отопительного сезона будет мотивировать россиян бережнее относиться к ресурсам и сокращать свои расходы.

В связи с потеплением в Москве температура отопительных приборов в квартирах сейчас снижена до минимума. Отопление полагается отключать полностью, когда среднесуточная температура будет сохраняться на уровне от 8°C пять дней подряд.

