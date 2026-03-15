Актер Петренко предложил снимать альтернативу фильмам со стереотипами о России

Актер Игорь Петренко в беседе с ТАСС не поддержал идею депутата Госдумы Евгения Марченко о запрете фильмов, которые показывают стереотипные образы россиян.

«Запретный плод всегда сладок. В век технологий что-либо запретить вообще невозможно: все равно через разные ресурсы просочится, тот, кто хочет посмотреть, он все равно посмотрит. И в этом смысле мы становимся на позицию слабого: мы что, боимся, что про нас что-то не то расскажут?» — поделился артист.

Актер уточнил, что не одобряет подобные фильмы. Он считает, что зритель не должен поощрять такое кино. Но, по словам Петренко, запрет не нужен. Он уверен, что в России надо создавать альтернативу этим работам. Артист предложил снимать проекты, в которых россиян учили гордиться собой и любить себя.

В марте депутат Госдумы Евгений Марченко заявил, что хочет запретить выдачу прокатного удостоверения иностранным фильмам с оскорбительными стереотипами о россиянах и России.

К примеру, Марченко считает, что стоит запретить стоит боевик «Рэмбо», в котором показано «жестокое и бесчеловечное» отношение советских военных к мирному населению и способность главного героя в одиночку справиться с советским военным гарнизоном.

