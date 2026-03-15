Глава МИД Ирана рассказал о контактах со странами Ближнего Востока

Иран поддерживает связь с Катаром, Оманом, Саудовской Аравией и другими соседними странами по дипломатическим каналам. Об этом в интервью изданию Al Araby Al Jadeed заявил министр иностранных дел республики Аббас Арагчи.

По его словам, Иран «готов сформировать совместную со странами региона комиссию для расследования» инцидентов с атаками на различные объекты.

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Тегеран устроит блэкаут на всем Ближнем Востоке, если США атакуют объекты электрогенерации страны.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также начал наносить удары по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

Ранее в Израиле объявили воздушную тревогу после запуска ракет из Ирана.