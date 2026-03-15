Российскую биатлонистку лишили медали

Российскую биатлонистку Анастасию Томшину лишили медали чемпионата России в гонке преследования.

На втором рубеже Анастасия Шевченко (признана в РФ иностранным агентом) должна была стрелять по третьему щиту, но закрывала мишени на соседнем. После окончания стрельбы она должна была пробежать пять штрафных кругов, но не сделала этого. По решению жюри Шевченко получила +6 минут к итоговому времени, а Томшина — +6. Обе спортсменки не смогли сдержать слез, когда узнали о наказании.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался на ускоренную процедуру рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде касательно допуска российских спортсменов. Соответственно, никто из российских биатлонистов не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпиаду.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта (FIS) от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.



Ранее биатлонист Карим Халили выиграл спринт на чемпионате России.