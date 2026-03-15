Брат с сестрой выпали из окна, оперевшись на москитную сетку в российском городе

В Тульской области брат с сестрой выпали из окна, оперевшись на москитную сетку

В Тульской области трехлетняя девочка и ее четырехлетний брат выпали из окна многоэтажного дома. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 15 марта в Ясногорске на улице Машиностроителей. Двое детей, облокотившись на москитную сетку, выпали из окна квартиры на пятом этаже дома.

В результате обоих детей госпитализировали в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь. Подробной информации об их состоянии не поступало.

Следователи организовали проверку по факту случившегося. В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают прочие детали и обстоятельства инцидента, произошедшего с малолетними.

