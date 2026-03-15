Назван райдер певицы Славы после срыва концерта

Певица Слава не стала менять свой райдер после сорванного концерта в Пензе. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Слава готова выступить за 3,5 миллиона рублей. В райдере прописаны суточные артистке (15 тысяч рублей) и ее команде из 12 человек (5 тысяч рублей). Организаторы должны предоставить певице Mercedes V-class с личным водителем, которому запрещено разговаривать, останавливаться по нужде и брызгаться одеколоном.

Как отмечает Mash, Слава просит в гримерку две бутылки вина, виски и пачку сигарет.

В марте Слава сорвала концерт в Пензе из-за плохого самочувствия. Посетители шоу рассказали, что артистка якобы не попадала в фонограмму, а в какой-то момент и вовсе ушла со сцены, предложив зрителям получить деньги за билет на кассе или попросить лично у нее.

После концерта Слава оправдалась в видео у себя в соцсетях. Она заявила, что не могла стоять на ногах из-за таблеток, не могла найти в себе сил работать, однако все равно вышла на сцену.

