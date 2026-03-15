Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

«Ъ» раскрыл два эпизода с мотоциклом и сумкой, набитой деньгами, из дела Цаликова

«Ъ»: взятку в размере 50 млн рублей Цаликов получил прямо в Минобороны РФ
Алексей Майшев/РИА Новости

Бывший первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов, которого отправили под домашний арест по обвинению в коррупции, получил одну из взяток в размере 50 млн рублей прямо на рабочем месте. Об этом стало известно газете «Коммерсантъ».

По данным следствия, первую взятку Цаликов получил в виде мотоцикла Honda Gold Wing еще в июле 2019 года от бизнесмена Антона Абдурахманова. Транспортное средство стоимостью более 2 млн рублей было оформлено на сына обвиняемого. За это Цаликов обязался обеспечить общее покровительство компаниям Абдурахманова, работавшим с Минобороны РФ.

Второй эпизод, как установил СК, произошел в апреле 2020 года. Кожаную сумку с 50 млн рублей принесли прямо в здание министерства обороны. Из материалов дела следует, что за эти деньги Цаликов должен был помочь получить госконтракты и оказать поддержку фактическому руководителю АО «Военно-строительная компания» Евгению Горбачеву.

10 марта Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Руслана Цаликова. Отмечается, что у фигуранта дела имеется заболевание, «которое входит в перечень тяжелых, препятствующих содержанию под стражей».

По данным СК, Цаликов обвиняется по целому ряду преступлений. В частности, в создании преступного сообщества, участники которого в 2017–2024 годах совершили хищения бюджетных средств. Кроме того, ему предъявлены обвинения в 12 эпизодах растраты, а также в легализации похищенного и взяточничестве.

Ранее юрист раскрыл, какой срок грозит Цаликову.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
