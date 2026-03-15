В Москве отменили ограничения на работу аэропортов

Московские аэропорты Жуковский, Домодедово, Шереметьево и Внуково возобновили обслуживание рейсов в штатном режиме. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.

Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку самолетов утром 15 марта. Как рассказали в Росавиации, временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Из-за объявления плана «Ковер» в московском аэропорту Шереметьево также вводили временные ограничения. Пресс-служба воздушной гавани заявила, что вылет и прилет самолетов обеспечивались по согласованию с ответственными органами. В связи с этим пассажиров предупредили о возможном внесении изменений в расписание полетов, и призвали быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем 14 марта начали массированную атаку дронами на Москву. К ночи на подлете к российской столице сбили 67 беспилотников. Утром мэр города Сергей Собянин сообщил о еще четырех уничтоженных летательных аппаратах, позднее были нейтрализованы еще 23 воздушные цели.

Ранее в Волгограде и Пензе ввели ограничения на работу аэропортов.