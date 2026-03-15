Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве отменили ограничения на работу аэропортов

Росавиация: в Домодедово, Шереметьево, Жуковском и Внуково сняли ограничения
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Московские аэропорты Жуковский, Домодедово, Шереметьево и Внуково возобновили обслуживание рейсов в штатном режиме. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

«Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в заявлении.

Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили прием и отправку самолетов утром 15 марта. Как рассказали в Росавиации, временные ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

Из-за объявления плана «Ковер» в московском аэропорту Шереметьево также вводили временные ограничения. Пресс-служба воздушной гавани заявила, что вылет и прилет самолетов обеспечивались по согласованию с ответственными органами. В связи с этим пассажиров предупредили о возможном внесении изменений в расписание полетов, и призвали быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) днем 14 марта начали массированную атаку дронами на Москву. К ночи на подлете к российской столице сбили 67 беспилотников. Утром мэр города Сергей Собянин сообщил о еще четырех уничтоженных летательных аппаратах, позднее были нейтрализованы еще 23 воздушные цели.

Ранее в Волгограде и Пензе ввели ограничения на работу аэропортов.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!