В Иране высказались о возможной сделке с США и Израилем

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью изданию Al Araby Al Jadeed заявил, что пока нет конкретных инициатив, направленных на завершение конфликта с США и Израилем.
«На данный момент не предложено конкретной инициативы для завершения войны. Однако мы будем приветствовать любую региональную инициативу, которая приведет к справедливому окончанию конфликта», — сказал глава МИД Ирана.
Представитель внешнеполитического ведомства Ирана Исмаил Бакаи заявил, что сообщения от отказе Тегерана обсуждать сделку США в ходе прошедших ранее переговоров, являются ложью.
Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.
Ранее Трамп высказался об условиях возможной сделки с Ираном.