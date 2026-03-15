В Иране высказались о возможной сделке с США и Израилем

Арагчи: пока нет конкретных инициатив, направленных на завершение конфликта
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью изданию Al Araby Al Jadeed заявил, что пока нет конкретных инициатив, направленных на завершение конфликта с США и Израилем.

«На данный момент не предложено конкретной инициативы для завершения войны. Однако мы будем приветствовать любую региональную инициативу, которая приведет к справедливому окончанию конфликта», — сказал глава МИД Ирана.

Представитель внешнеполитического ведомства Ирана Исмаил Бакаи заявил, что сообщения от отказе Тегерана обсуждать сделку США в ходе прошедших ранее переговоров, являются ложью.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Американский лидер в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

Ранее Трамп высказался об условиях возможной сделки с Ираном.

 
