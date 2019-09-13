Готовятся к войне? Европа создает «Бурю»

Министерство обороны Соединенного Королевства представило концептуальную модель истребителя нового поколения, получившую название Tempest, еще во время авиасалона в Фарнборо в 2018 году в рамках запуска новой национальной авиационной стратегии.

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Проект Tempest является центральным звеном этой стратегии, предназначенной в значительной степени для того, чтобы позволить британской оборонной аэрокосмической промышленности сохранить свои технологические преимущества в разработке реактивных истребителей.

Теперь к британской программе создания истребителя шестого поколения присоединяется Италия, расширив членский клуб этого проекта до трех партнеров. Швеция присоединилась к программе Tempest еще в июле этого года. Объявление об этом с участием правительств и представителей промышленности двух стран было сделано на трехдневном мероприятии Royal International Air Tattoo (RIAT), которое происходило во второй половине июля на авиабазе Королевских ВВС (RAF) Fairford.

Официальные лица в ходе 9-й Международной выставки оборонных систем и оборудования для всех родов войск (DSEI 2019), которая проводится в Лондоне в период с 10 по 13 сентября, не были уверены, в какой форме будет объявлено о присоединении Рима к соглашению. При этом они отмечали, что неспокойная политическая ситуация в Италии и Великобритании не способствует определенности в этом вопросе.

Ожидается, что участие в программе по созданию Tempest примет корпорация Leonardo (ранее Finmeccanica) — один из крупнейших машиностроительных холдингов Италии.

Структурные подразделения этого предприятия выполняют заказы в сферах обороны, энергетики, вертолетостроения, телекоммуникаций и транспорта.

По расчетам разработчиков, перспективный истребитель Tempest должен совершить первый полет примерно в 2040 году, заменив Eurofighter Typhoon в составе Королевских ВВС Великобритании.

Перспективные возможности истребителя шестого поколения заключаются в интеграции пилотируемых самолетов и беспилотных летательных аппаратов, несущих оружие и датчики, связанных между собой сложной сетью передачи данных и облачной информационной инфраструктурой.

Информация о масштабах участия Италии в этой программе с нетерпением ожидалась на выставке DSEI, причем некоторые источники предполагают, что роль Рима в этом проекте может выйти за рамки того, на что Швеция и ее корпорация SAAB подписались еще в июле.

В свою очередь, еще во время пресс-конференции в июле 2019 года генеральный директор SAAB Хокан Буске назвал перспективу совместного развития британской платформы Tempest лишь одним из нескольких возможных результатов объединения, подписанного министрами обороны двух стран.

По его словам, в ближайшей перспективе SAAB должен участвовать в передовых исследованиях, которые могут помочь повысить эффективность своего последнего истребителя Gripen E.

Хокан Буске пояснил, что «эффективность современного самолет на 75% зависит от программного обеспечения», что дает возможность резко повысить боевые возможности истребителя без существенных конструктивных изменений, связанных с планером и двигателем самолета.

Правительство консерваторов Соединенного Королевства обязалось выделить $2,5 млрд на финансирование ранних этапов программы, которую возглавляют корпорация BAE Systems, фирма Rolls-Royce, производитель ракетного оружия концерн MBDA и британский филиал корпорации Leonardo. Но правительственные чиновники всегда давали понять, что программа Tempest станет максимально реализуемой только в том случае, если к ней подключатся иностранные партнеры, которые обеспечат проект деньгами, технологиями и рынками сбыта.

К примеру, старший военно-воздушный аналитик аналитического центра Международного института стратегических исследований в Лондоне Дуг Барри утверждал, что шведы привносят в программу несколько преимуществ, и не в последнюю очередь — их производственные навыки.

«SAAB смог создать боеспособный боевой самолет по цене, которую может себе позволить такая страна, как Швеция, поэтому они привносят в проект конкурентоспособность по стоимости и множество потенциальных заказов», — заявлял ранее Барри.

Однако для чего Великобритании в принципе нужен истребитель Tempest?

Стоит отметить, что какое-либо реальное боевое применение истребителей Tempest для обороны Британских островов отсутствует, поскольку, если не рассматривать вариант ядерного сценария, исключается любое вооруженное столкновение с Россией, западными странами и с Китаем.

К тому все последние войны, которые вела Великобритания, были коалиционными (как правило, во главе с США).

Возможно, истребитель шестого поколения Tempest будет решать какие-то задачи на заморских территориях Соединенного Королевства? Но в этом случае противником ВВС Великобритании будут самолеты гораздо технологически ниже классом даже Eurofighter Typhoon, не говоря уже о Tempest.

То есть Королевские ВВС нигде не столкнутся с самолетом, который бы их превосходил по технологическому уровню. Иными словами, по большому счету, для решения практически всех своих задач достаточно истребителей класса Eurofighter Typhoon.

Получается, какого-либо военного значения этот проект, по большому счету, не имеет.

Да и образно можно сказать, что Великобритания «не в гонке» по созданию истребителей подобного типа, в отличие от Китая и России, например.

Выходит, самолет шестого поколения создается для сохранения статуса, а главные задачи проекта Tempest — финансово-экономического плана.

Лондон пытается поддержать свою промышленность, статус BAE Systems как крупнейшей авиа и ракетно-космической фирмы не только Великобритании, но и мира, загрузить производственные мощности, взбодрить кадры разработчиков, инженерно-технического состава, высококвалифицированных рабочих.

По сути дела, BAE Systems — это очень сильная компания, можно сказать, на уровне ведущих американских аэрокосмических корпораций. Это десятки миллиардов долларов оборота в год, присутствие во всех значимых проектах, будь то военные или гражданские. Это очень мощная школа проектирования. К примеру, на гражданских лайнерах Airbus крыло делали британцы. А крыло — это самое сложное в самолете. К тому же BAE Systems очень профессионально умеет извлекать прибыль из своих проектов.

Что касается участия Швеции в этом проекте, то это обещает быть весьма интересным вариантом. Шведская школа конструирования самолетов очень хороша, причем по целому ряду моментов. Во-первых, они мастера создавать относительно небольшие самолеты. Кроме них, в мире этого не умеет делать никто. Во-вторых, у них очень высокий класс создания самолетов с понятной стоимостью обслуживания. Для шведских машин характерна низкая трудоемкость обслуживания и ее просчитываемая стоимость.

Связка BAE Systems и SAAB плюс Италия способна выдать самолет, который получится ничуть не хуже, чем создаваемый в настоящее время истребитель в связке Франция-Германия.

Напомним, Франция, Германия и Испания создают свою боевую машину в рамках программы Future Combat Air System с корпорациями Airbus и Dassault в качестве лидеров проекта.

При этом, если бы они все объединились в этом составе (Великобритания, Франция, Германия, Швеция, Италия), то ресурсов у них достаточно, чтобы создать машину, сравнимую с американским F-35.

Однако у американцев налицо сверхсистемы оружия (космос, навигация, связь, интеграция, получение информации от разных источников и т. д.), в которых F-35 как самолет — всего лишь элемент.