Оружие возмездия: Украина похвасталась новой ракетой

ВСУ успешно испытали реактивную систему залпового огня «Ольха», заявили в Совете по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины. При этом ракеты к РСЗО, подчеркивается в сообщении, были существенно модернизированы.

Украинским разработчикам, по официальным данным, удалось значительно увеличить дальность стрельбы комплекса. Точные тактико-технические характеристики ракет пока неясны, однако согласно данным из открытых источников, ранее на полигоне украинские ракетчики осуществляли пуски модернизированных ракет к РСЗО «Ольха-М» на дальность порядка 130 км.

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За пусками наблюдал замсекретаря СНБО Сергей Кривонос, подтвердивший успешность испытаний. По словам Кривоноса, СНБО «принял ряд решений по обеспечению скорейшего принятия на вооружение и поставке новых ракет для реактивных систем залпового огня».

«Ольха» — украинская реактивная система залпового огня с корректируемым боеприпасом. По сути дела, она представляет собой несколько модернизированный вариант советской РСЗО «Смерч».

Официальные представители Киева называют ракеты к РСЗО «уникальными» и неоднократно заявляли о большом спросе на них за рубежом, что само по себе выглядит несколько сомнительным. Представить, что на систему, только что принятую на вооружение национальной армии, не обладающую опытом боевого применения, наконец, которая еще не запущена в масштабное серийное производство и не отработана в ходе серии, может быть спрос, — сложно.

К слову, на вооружение украинской армии эта РСЗО поступила в октябре 2018 года. Ее поставки в войска правительство страны обещало начать в середине 2019 года.

Как ранее писала «Газета.Ru», во второй половине мая этого года Киевом на полигоне в Одесской области уже проводились пуски ракет перспективных комплексов «Ольха-М» и «Ольха-Р».

«Модернизированный комплекс «Ольха» представляет собой реактивную систему залпового огня с новым корректируемым боеприпасом», — пояснил «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. По украинским данным, в настоящее время дальность стрельбы «Ольхи» достигает 130 км, а в ближайшем будущем она будет увеличена до 200 км. Вполне возможно, что в ходе последних боевых стрельб украинским разработчикам удалось выйти на эту дальность.

«При создании «Ольхи» использовались элементы советской РСЗО 9К58 «Смерч», — особо подчеркнул собеседник издания.

Вес ракеты «Ольхи» — около 800 кг, системы управления — 50 кг, двигательной части — около 500 кг. Боеголовка унифицирована. В головной части ракеты могут быть установлены осколочно-фугасный, кассетный или термобарический заряды весом до 250 кг. Высота траектории полета изделия — от 20 до 40 тыс. м. Скорость полета — более 1000 м/с.

В зависимости от решаемых задач, «Ольха» может применяться для поражения как наземных, так и надводных целей, подчеркивают на Украине.

Как ранее сообщал портал Fromua.News, реактивный снаряд управляем на всей траектории полета с помощью газодинамических рулей и имеет инерциальное наведение с возможностью корректировки траектории в полете по сигналу GPS.

В передней части ракеты РСЗО «Ольха» расположен пояс из 90 маленьких импульсных двигателей, которые стабилизируют и направляют ракету в нужном направлении. Эти двигатели работают на протяжении нескольких секунд при точности срабатывания одного двигателя около одной миллисекунды. На конечном этапе полета раскрываются аэродинамические рули, с помощью которых происходит финальное наведение на цель для поражения.

При использовании только инерциальной системы наведения среднее отклонение ракеты составляет 50 м, при использовании GPS-коррекции — около 7 м. Скорее всего, в основе инерциальной коррекции лежит лазерный гироскоп производства КБ «Арсенал», он же использовался на ракете-носителе «Днепр» и на российском оперативно-тактическом ракетном комплексе «Искандер» и других изделиях.

Все комплектующие для серийного производства «Ольхи», по данным Fromua.News, — украинские, включая новую систему управления, систему позиционирования и подготовки курса, ракетное топливо, боевую часть.

Считается, что у РСЗО «Ольха» в границах бывшего СССР всего два конкурента — это белорусско-китайская РСЗО «Полонез» и российская «Торнадо-С».

Как известно, российская РСЗО «Торнадо-С» обладает дальностью стрельбы 120 км. Однако, по мнению украинских разработчиков, это достигается за счет уменьшения веса боевой части до 150 кг, в то время как у «Ольхи», подчеркивают на Украине, он составляет 170 кг и предполагается его увеличение до 250 кг. Также в Киеве считают, что ракеты РСЗО «Торнадо-С» обладают большими массогабаритными показателями — длиннее «Ольхи» на 60 см и на 20 кг тяжелее.

Однако российские эксперты считают эту разницу в лучшем случае надуманной и несущественной.

Как ранее писала «Газета.Ru», в Минске на IX-й Международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2019 белорусы представили ракетный комплекс «Полонез-М». Максимальная дальность стрельбы комплекса составляет — 290 км. Он оснащается ракетами типа А200 и А300. На многоосном шасси Минского завода колесных тягачей типа МЗКТ 7930-313 монтируется два комплекта пусковых контейнеров (восемь ракет).

Максимальное количество поражаемых целей залпом одной боевой машины — 8. Участок расположения восьми отдельных целей, поражаемых одним залпом БМ – 20 км на 20 км.

На Украине считается, что промахи при стрельбе РСЗО «Полонез» составляют 30 м, а «Торнадо-С» — до 50 м. А вот украинская «Ольха» имеет отклонение 5-7 м и на всем постсоветском пространстве «Ольха», по мнению украинских специалистов, — единственная РСЗО, которая относится к высокоточным.

Российские специалисты полагают, что точные характеристики «Ольхи» станут известны не по заявлениям официальных представителей СНБО Украины, а исключительно по результатам реального боевого применения.

Что же касается российской РСЗО «Торнадо-С», то для нее уже разработана новейшая дальнобойная управляемая ракета, которая способна поражать цели на дальности до 200 км с отклонением попадания от назначенной точки всего в один метр.