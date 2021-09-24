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ЕС обсудит деятельность российских хакеров на европейском уровне

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Russian Foreign Ministry/Reuters

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал Россию к ответственному поведению в киберпространстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее заявление.

«Ряд стран-членов ЕС столкнулся с вредоносной киберактивностью, которая получила общее название Ghostwriter, и они связывают эти действия с российским государством. Мы призываем Российскую Федерацию придерживаться норм ответственного поведения в киберпространстве», — сказал он.

Он добавил, что деятельность российских хакеров будет обсуждаться на европейском уровне.

Ранее сообщалось, что новая русскоязычная группировка киберпреступников BlackMatter атаковала New Cooperative, крупную компанию из США, занимающуюся поставками зерна и мяса.

Отмечается, что компания из штата Айова стала очередной жертвой вируса-шифровальщика. Хакеры требуют от нее выкуп в размере $5,9 млн за разблокировку компьютеров и файлов на них.

Несколько специалистов по кибербезопасности заметили активность киберпреступников, позже в New Cooperative подтвердили факт атаки и добавили, что в результате были вынуждены отключить систему в качестве предосторожности.

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