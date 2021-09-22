В «Лаборатории Касперского» раскрыли способы определить фишинговое письмо

При получении в электронной почте письма, похожего на фишинговое, необходимо соблюдать правила кибергигиены, чтобы обезопасить компьютер и свои данные. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко.

По его словам, при появлении малейших сомнений не стоит переходить по ссылкам внутри письма — рекомендуется сначала более подробно изучить сообщение.

«Помните, если предложение звучит слишком заманчиво, чтобы быть правдой, то, скорее всего, это мошенничество», — объяснил специалист. Марченко добавил, что фишинговые письма могут маскироваться и под письма из банков.

Отправители фишинговых писем заинтересованы в том, чтобы получить данные или украсть деньги жертвы, поэтому эксперт рекомендует перед вводом личных или платежных данных на сайте проверять его название в адресной строке.

Марченко пояснил, что любое отличие от оригинала, даже на одну букву или символ — повод отказаться от операции и перестать вводить информацию. По данным «Лаборатории Касперского», в 2021 году в России спам составляет около половины почтового трафика.

Ранее сообщалось, что в России мошенники активно взламывают страницы пользователей в соцсетях. Специалист рассказала «Газете.Ru» базовые правила, которые помогут пользователю защитить себя от киберпреступников.