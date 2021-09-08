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WhatsApp регулярно расшифровывает сообщения пользователей и проверяет их

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Hans Lucas/Reuters

Принадлежащий американской компании Facebook мессенджер WhatsApp использует через подрядчика Accentur не менее 1 тыс. модераторов для проверки контента, на который жалуются пользователи. Об этом стало известно из материалов расследования некоммерческой организации ProPublica.

Как пишут журналисты-расследователи, для этого компания снимает сквозное шифрование. Офисы модераторов расположены в американском городе Остине штата Техас, в ирландском Дублине и Сингапуре. В случае, если модераторам поступает жалоба на нарушающий правила мессенджера контент, сочтенное оскорбительным сообщение и предшествующие ему сообщения передаются в расшифрованном виде для проверки. Сначала этим занимается искусственный интеллект, а затем переписка попадает к модератору. За одну смену модератор должен изучить не менее 600 жалоб пользователей.

Представитель WhatsApp Карл Вуг признал существование подобного офиса в Остине, однако указал на то, что в компании не употребляют термин «модераторы», так как считают, что деятельность данных сотрудников направлена на борьбу со злоупотреблением мессенджера. Помимо этого, они не могут удалять отдельно взятые сообщения, которые содержат оскорбления, хотя могут заблокировать аккаунт пользователя.

Ранее стало известно, что в мессенджере WhatsApp появится возможность написания сообщений, самостоятельно удаляющихся спустя 90 дней.

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