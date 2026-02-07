Олимпийская медаль шведской лыжницы раскололась на части

Шведская лыжница Эбба Андерссон потеряла часть серебряной олимпийской медали из-за ее поломки. Об этом рассказала сама спортсменка в интервью SVT.

«Это было глупо. Я догоняла (победительницу скиатлона) Фриду Карлссон, и в этом порыве медаль раскололась на части и упала в снег. Я подумала: «Черт возьми, это ужасно». Потом я пыталась склеить ее, но одна из трех частей улетела в другую сторону и осталась где-то на улице», — поделилась она.

7 февраля прошел женский скиатлон, в котором Андерссон стала второй. Эта медаль стала первой индивидуальной олимпийской в ее карьере. До этого она выигрывала бронзу в эстафете на Играх 2022 года и серебро в аналогичной дисциплине в 2018 году.

Скиатлон выиграла представительница Швеции Фрида Карлссон, на третьем месте расположилась норвежка Хейди Венг. Российская лыжница Дарья Непряева в этой дисциплине заняла 17-ю позицию. Для россиянки это было первое выступление на Олимпийских играх в карьере.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

