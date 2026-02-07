Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Спорт

Олимпийская медаль шведской лыжницы раскололась на части

Олимпийская медаль лыжницы Андерссон раскололась на части после награждения
Revierfoto/Global Look Press

Шведская лыжница Эбба Андерссон потеряла часть серебряной олимпийской медали из-за ее поломки. Об этом рассказала сама спортсменка в интервью SVT.

«Это было глупо. Я догоняла (победительницу скиатлона) Фриду Карлссон, и в этом порыве медаль раскололась на части и упала в снег. Я подумала: «Черт возьми, это ужасно». Потом я пыталась склеить ее, но одна из трех частей улетела в другую сторону и осталась где-то на улице», — поделилась она.

7 февраля прошел женский скиатлон, в котором Андерссон стала второй. Эта медаль стала первой индивидуальной олимпийской в ее карьере. До этого она выигрывала бронзу в эстафете на Играх 2022 года и серебро в аналогичной дисциплине в 2018 году.

Скиатлон выиграла представительница Швеции Фрида Карлссон, на третьем месте расположилась норвежка Хейди Венг. Российская лыжница Дарья Непряева в этой дисциплине заняла 17-ю позицию. Для россиянки это было первое выступление на Олимпийских играх в карьере.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее в МИД РФ отреагировали на желание МОК вернуть Россию в мировой спорт.
 
Теперь вы знаете
Долги по зарплате, вахта для молодежи и «налоговый декрет». Главные новости о рынке труда
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!