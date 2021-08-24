Россиянам рассказали о способе распознать мешающих работе Wi-Fi соседей

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев в беседе с агентством «Прайм» рассказал, как распознать, что соседи мешают работе Wi-Fi.

Он отметил, что помехи могут возникать, если много устройств работает в одном канале с соседскими роутерами. По его словам, в таком случае происходит попытка одновременно передать пакеты данных, уменьшается скорость всего канала, в итоге случаются задержки.

Эксперт указал, что в настройках роутера можно посмотреть, кто из «злоумышленников» подсел на ваш трафик. Для этого необходимо проверить список устройств, которые подключены к сети, объяснил он.

«Уровень сигнала в вашем роутере и роутере ваших соседей может быть разным — на одном и том же канале он может быть низким или высоким, но это не главное. Плохо, когда он совпадает», — сказал Тимофеев.

Он порекомендовал в случае помех перейти на свободный канал. В новых роутерах существует автоматическая функция выбора оптимального канала. В старых ее может и не быть. В таком случае поможет анализатор Wi-Fi, который позволит узнать, какие каналы совпадают с соседскими или глушат ваш.

Тимофеев также посоветовал сменить логин и пароль для настройки роутера, так как заводские параметры не уникальны — зачастую для тысяч устройств одной модели используют одинаковые комбинации.